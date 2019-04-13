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Динамо минимально обыграло Мариуполь на выезде

Динамо минимально обыграло Мариуполь на выезде
15:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевское Динамо с помощью гола Цыганкова обыграло Мариуполь.

Перед этой игрой у главного тренера киевлян Александра Хацкевича возникли очень серьезные проблемы с составом. По разным причинам в матче не смогли принять участие ведущие футболисты «Динамо»  нынешнего сезона Кендзёра, Кадар, Шапоренко, Буяльский, Гармаш. Если же к ним добавить уже давно не игравших в официальных поединках Беседина, Дуэлунда, Пиварича, и Фран Соля, то, можно понять, в каком сложном положении оказался тренерский штаб киевлян.

«Динамо» в трудной для себя ситуации выиграло 1:0 и продолжает погоню за «Шахтером». 

Украинская Премьер-лига. 24-й тур

«Мариуполь» – «Динамо» – 0:1

Гол: Виктор Цыганков (73)

Предупреждения: Даниил Игнатенко (16), Бесир Демири (26) – Александр Андриевский (45+1), Владимир Шепелев (71), Никита Бурда (86), Денис Попов (86)

«Мариуполь»: Рустам Худжамов, Павел Полегенько, Сергей Горбунов (Владислав Вакула, 58), Сергей Чоботенко, Сергей Яворский, Бесир Демири, Даниил Игнатенко, Дмитрий Мишнёв, Aлександр Пихалёнок (Валерий Федорчук, 64), Aлександр Зубков, Андрей Борячук (Даниил Сикан, 79)

Запас: Евгений Гальчук, Игорь Кирюханцев, Алексей Быков, Вячеслав Чурко

«Динамо»: Денис Бойко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (Евгений Исаенко, 70), Сидклей (Георгий Цитаишвили, 46), Aлександр Андриевский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич

Запас: Георгий Бущан, Карлос Де Пена, Сергей Булеца, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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