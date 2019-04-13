Ювентус неожиданно проиграл и отложил празднование чемпионского титула

Новости спорта: СПАЛ одержал волевую победу над Ювентусом.

Сегодня «Ювентус» мог досрочно и первым среди ведущих европейских чемпионатов завоевать титул, а для этого нужно было не проиграть середняку «Спалу».

Не удалось. Тренер Массимилиано Аллегри дал отдых многим игрокам основы, а молодые футболисты, вышедшие на поле, результат не принесли.

«Спал» в ответ на гол Кина забил два мяча и пока отложил чемпионское празднование «Ювентуса», который опережает «Наполи» на 20 очков.

Спал - Ювентус 2:1

Голы: Бонифаци, 49, Флоккари, 74 - Кин, 30

Ювентус: Перин, Де Шильо, Барцальи (Бернардески, 81), Гоцци, Канселу, Спинаццолла, Бентакур, Кастаньос (Кавилья, 61), Куардадо, Дибала, Кин (Мавидди, 69)