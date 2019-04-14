Манчестер Сити без Зинченко обыграл Кристал Пэлас

Новости спорта: Дубль Стерлинга принёс «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас».

Завершился матч 34-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Со счётом 3:1 победу в нём одержала команда Хосепа Гвардиолы.

Счёт в игре был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг, ассист на свой счёт записал Кевин де Брёйне, для которого это была первая результативная передача в текущем розыгрыше чемпионата Англии. На 63-й минуте Стерлинг оформил дубль с голевого паса Лероя Зане. За девять минут до конца встречи Лука Миливоевич сократил разрыв в счёте до минимума. На 90-й минуте точку в игре поставил Габриэл Жезус. Второй голевой пас в матче сделал де Брёйне.

«Манчестер Сити» вернулся на 1-е место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» набрали 83 очка. «Кристал Пэлас» идёт 13-м с 39 баллами.