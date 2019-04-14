Шикарный гол Калитвинцева принес Арсеналу победу над Ворсклой (Видео)

Потрясающий гол Владислава Калитвинцева со штрафного принес киевскому Арсеналу победу над Ворсклой. Благодаря трем очкам Арсенал поднялся с подней позиции, а вот Ворскла - восьмая.
Арсенал-Киев - Ворскла 1:0
Гол: Калитвинцев, 58
Арсенал-Киев: Пидкивка — Жичиков (Сагуткин, 70), Вакуленко, Башлай, Дубинчак — Танковский, Домбровский, Ориховский — Мудрик (Калитвинцев, 46), Кадимян - Мисси Мезу (Ковпак, 46)
Ворскла: Ткаченко — Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай — Петрович, Габелок — Шехич, Мысык (Якубу, 81), Кане — Карека (Коломоец, 68)
Предупреждения: Кадимян, Домбровский, Танковский — Пердута, Чеснаков, Сапай, Петрович, Мысык
Удаление: Сапай, 82 (вторая желтая карточка)