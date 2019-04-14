Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)

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21:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Салах невероятным ударом удвоил преимущество Ливерпуля в матче против Челси.

На Энфилде завершился центральный поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль смог победить Челси.

"Красные", после безголевого первого тайма, смогли дважды отличиться в начале второго, тем самым установив окончательный счет встречи — 2:0.

Отдельного внимания заслуживает второй гол в исполнении нападающего Мохаммеда Сахала. Египтянину удался изумительный удар из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот Кепы Аррисабалаги.

«Ливерпуль», набрав 85 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (66) остался на 4-м месте.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Новости футбола, Мохаммед Сахал.
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