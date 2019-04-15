Малага Селезнева осталась без главного тренера

Новости спорта: Испанский специалист Хуан Рамон Муньис, который пригласил Евгения Селезнева в Малагу покинул команду.

Хуан Рамон Муньис уволен с поста главного тренера Малаги, сообщает официальный сайт испанского клуба. Руководство Анчоусов недовольно результатами команды в последнее время (одна победа в четырех последних матчах).

Напомним, что испанский тренер был инициатором приглашения в команду украинского форварда Евгения Селезнева. Украинец был рад перейти в команду к Хуану Муньису, с которым он работал в Днепре, когда испанец был ассистентом Хуанде Рамоса.

Селезнев присоединился к Малаге в начале января. С того времени 33-летний форвард провел за испанский клуб 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

Также за Малагу на правах аренды из Шахтера выступает нападающий Густаво Бланко-Лещук, присоединившийся к команде во времена Муньиса. 27-летний аргентинец сыграл 34 матча в нынешнем сезоне, забив 8 голов.

Малага после 34 сыгранных туров идет в зоне плей-офф, но опережает ближайших соперников лишь на одно очко. Следующий матч команда проведет 19 апреля против Алькоркона.