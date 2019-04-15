"Не хватает футболистов": Тухель - о поражении в Лиге 1

Новости спорта: Наставник ПСЖ пожаловался за недостаточное количество футболистов в клубе.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после разгромного поражения от Лилля в 32-м туре Лиги 1 со счетом 1:5 пожаловался на дефицит игроков.

"Сегодня за нас играли несколько не до конца здоровых футболистов, которые не должны были выходить на поле. Нельзя иметь в обойме 16 футболистов.

Не думаю, что мы победим в Нанте. Придется везти туда 13 игроков. Нам не хватает футболистов, в частности, Рабьо и Диарра, и я скажу об этом президенту. Никто ничего не говорит, пока мы выигрываем. Но сейчас пришла пора задуматься", - приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, ПСЖ с 81 очком остался на первой позиции и имеет на игру меньше. Лилль набрал 65 очков и закрепился на втором месте. В среду, 17 апреля, ПСЖ предстоит на выезде провести перенесенный матч 28-го тура с Нантом.