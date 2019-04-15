Леоненко - о трансфере де Пены: Если взять Вацко в Шахтер, то он тоже заиграет

Новости спорта: Экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал трансферную политику киевского клуба.

Экс-форвард «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал трансферную политику киевского клуба.

«Тут все просто. О какой можно говорить системе, если латиноамериканцы не подходят под модель игры «Динамо». Хацкевич сразу сказал, что они играют в комнатный футбол.

Почему они играют в «Шахтере» и «Металлисте»? У горняков впереди одни бразильцы, они понимают друг друга, им не надо умирать на поле, как в «Динамо». Причем здесь Красников? В киевском клубе ни один бразилец не заиграет, там надо бежать и умирать.

Есть надежда, что Карлос де Пена сможет случайно заиграть, ведь чемпионат сейчас слабый. Если взять Виктора Вацко в «Шахтер», то он тоже заиграет – будет в одно касание забивать в пустые ворота, как Факундо Феррейра.

Но все равно страшно за него. Подписание таких контрактов просто опускают «Динамо» (великий клуб, как говорят) на самое дно», – сказал Леоненко в эфире программы «Великий футбол».