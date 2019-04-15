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Назван лучший игрок 24-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 24-го тура УПЛ
12:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лидер Динамо Виктор Цыганков в третий раз к ряду признан лучшим футболистом тура в УПЛ.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков признан лучшим игроком 24 тура украинской Премьер-лиги, сообщил официальный сайт организации.

На счету Виктора единственный гол в матче против Мариуполя (1:0). Эта победа помогла Динамо удержаться на расстоянии трех очков от Шахтера.

Цыганков выиграл награду игроку тура уже третий раз подряд. До этого Виктор геройствовал в играх против Олимпика (гол + ассист) и Зари (2 гола и ассист).

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Виктор в нынешнем сезоне сыграл в 38 матчах во всех турнирах, отметившись 15 голами и 13 ассистами.

Динамо проведет следующий матч против Шахтера в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги 24 апреля.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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