Лидер Аякса готов сыграть против Ювентуса в Лиге чемпионов

Новости спорта: Повреждение полузащитника Аякса оказалось несерьезным.

Полузащитник Аякса Френки Де Йонг оказался в заявке амстердамской команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Ювентуса. По всей видимости, лидер Аякса восстановился после повреждения, полученного в матче чемпионата Голландии в минувшую субботу, и сыграет в завтрашней игре против итальянцев.

13 апреля в поединке 30 тура голландской Эредивизии проив Эксельсиора Френки Де Йонг на 28-й минуте покинул поле, травмировав подколенное сухожилие. Но полузащитник готов сыграть против Ювентуса 16 апреля, сообщает официальный сайт Аякса.

Травма 21-летнего Де Йонга не помешала Аяксу разгромить Эксельсиор со счетом 6:2. Амстердамцы идут на первом месте, однак оимеют одинаковое количество очков с ПСВ. У двух команд по 74 балла за 4 тура до конца чемпионата, но у Аякса солидный перевес по разнице забитых и пропущенных мячей.

В этом сезоне Де Йонг провел 43 матча за Аякс во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.

В январе стало известно, что по окончанию текущего сезона Френки Де Йонг станет игроком Барселоны, заплатившей за игрока 75 миллионов евро.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом в Амстердаме завершился вничью 1:1. Ответная игра пройде во вторник 16 апреля в 22.00 по киевскому времени.

матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом в Амстердаме завершился вничью 1:1.