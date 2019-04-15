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Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола

Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола
13:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский специалист Александр Севидов может получить пожизненную дисквалификацию за участия в "договорняках".

В рамках программы Великий Футбол было объявлено, что президент ПФК Сумы Ростислав Козар, а также небезызвестный украинский тренер Александр Севидов будут пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Отметим, что наставник возглавлял такие клубы, как: Металлург Д, Сталь Д, Гелиос, Зимбру, Крымтеплицу, Говерлу, Карпаты, Металлист, Мариуполь. В январе он принял болгарскую Верею, с которой он сыграл первый поединок вничью с Лудогорцем, а остальные 7 матчей проиграл.

Напомним, что Сумы лишились статуса профессиональной футбольной команды.

Ранее мы также сообщали, что украинский игрок, получивший пожизненную дисквалификацию за "договорняки", ранее выступал против них.

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Футбол, Первая лига, Александр Севидов, Новости футбола, ПФК Сумы.
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