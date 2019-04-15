Именитого украинского тренера пожизненно отстранят от футбола

Новости спорта: Украинский специалист Александр Севидов может получить пожизненную дисквалификацию за участия в "договорняках".

В рамках программы Великий Футбол было объявлено, что президент ПФК Сумы Ростислав Козар, а также небезызвестный украинский тренер Александр Севидов будут пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Отметим, что наставник возглавлял такие клубы, как: Металлург Д, Сталь Д, Гелиос, Зимбру, Крымтеплицу, Говерлу, Карпаты, Металлист, Мариуполь. В январе он принял болгарскую Верею, с которой он сыграл первый поединок вничью с Лудогорцем, а остальные 7 матчей проиграл.

Напомним, что Сумы лишились статуса профессиональной футбольной команды.

Ранее мы также сообщали, что украинский игрок, получивший пожизненную дисквалификацию за "договорняки", ранее выступал против них.