АПЛ: Арсенал с трудом обыграл Уотфорд

Новости спорта: Благодаря победе лондонцы вышли на 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд принимал лондонский Арсенал.

Единственный гол в начале матча забил Пьер-Эмерик Обамеянг. С 11-й минуты Арсенал играл в большинстве из-за удаления Троя Дини.

Потеряв одного игрока, хозяева не перестали атаковать. На 31-й минуте Этьен Капуе выполнил опасный штрафной, но лондонцев спас вратарь Бернд Лено. А уже во втором тайме Уотфорд огрызнулся дальним ударом Мазины в перекладину.

Арсенал набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Уотфорд С 46 баллами располагается на 10-й строчке.

Обзор матча:

Уотфорд — Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 10

Уотфорд: Фостер — Янмаат, Кабаселе, Кэткарт, Масина (Сема, 86) — Фемения (Саксесс, 59), Капу, Дукуре, Хьюз — Дини, Грей

Арсенал: Лено — Мустафи, Косельни, Мавропанос (Гендузи, 59), Монреаль — Торрейра (Озил, 46), Джака — Мхитарян, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 68), Ивоби — Обамеянг