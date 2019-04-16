Реал на выезде не смог переиграть Леганес в Ла Лиге

Новости спорта: Подопечные Зидана добыли ничью благодаря голу Бензема.

В матче 32-го тура чемпионата Испании Леганес и мадридский Реал сыграли вничью. Поединок состоялся на стадионе Мунисипал де Бутарке и завершился со счетом 1:1.

Счет во встрече на 45-й минуте открыл защитник хозяев Хонатан Сильва. Реал ответил точным ударом Карима Бензема на 51-й минуте.

"Сливочные" набрали 61 очко и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Леганес с 41 баллом располагается на 12-й строчке.

Леганес — Реал Мадрид 1:1

Голы: Силва, 45 — Бензема, 51

Леганес: Куэльяр — Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Силва — Весга (Ресио, 85), Перес, Эрасо (Эль Жар, 70) — Каррильо (Эн Незири, 64), Брайтвейт.

Реал Мадрид: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Иско (Васкес, 77) Бензема, Асенсио (Бэйл, 81).