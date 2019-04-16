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В Челси нашли замену Сарри

В Челси нашли замену Сарри
08:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство лондонцев не довольно результатами клуба.

Главный тренер английского Уотфорда Хави Гарсия может летом возглавить лондонский Челси. Об этом сообщает авторитетное английское издание The Sun.

"Руководство лондонского клуба рассматривает вариант с испанским специалистом в качестве замены нынешнему наставнику Маурицио Сарри.

Челси при Сарри не плохо начал сезон, однако потом результаты команды сильно ухудшились, а пиком для руководства клуба стало поражение в матче с Манчестер Сити (0:6)", - сообщает The Sun.

В текущем сезоне Уотфорд занимает 10-ю строчку в АПЛ, и вышел в финал Кубка Англии где сыграет с Манчестер Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что Роман Абрамович может продать Челси.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Хави Гарсия, Маурицио Сарри.
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