Голкипер Эмполи установил невероятный рекорд в Серии А

Новости спорта: Согласно статистике встречи, поляк сделал 17 сэйвов, что является абсолютным рекордом в текущем сезоне топ-5 европейских лиг.

Вратарь Эмполи Бартоломей Драговски в матче 32-го тура Серии А против Аталанты (0:0) неоднократно спасал свою команду от пропущенных мячей.

Согласно статистике встречи, поляк сделал 17 сэйвов, что является абсолютным рекордом в текущем сезоне топ-5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

Также интересен факт, что Аталанта нанесла по воротам Эмполи 47 ударов, из которых 18 пришлось в площадь ворот. Ни одна из команд Серии А не наносила больше ударов в текущем сезоне за матч.

Отметим, что у Эмполи лишь два удара, один из которых пришелся в створ ворот Аталанты.

В нынешнем сезоне 21-летний вратарь Бартоломей Драговски принял участие лишь в 10 матчах Эмполи. Это вторая его игра без пропущенных мячей.

В данный момент Аталанта занимает 6-е место турнирной таблицы Серии А. Эмполи идет на 18-й строчке, находясь в зоне вылета.