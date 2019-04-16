Скачать
Вторник, 16.04.2019
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг
Виталий Кличко и Гвоздик посетят вечер бокса в Киеве
Виталий Кличко и Гвоздик посетят вечер бокса в Киеве
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Барселона определилась с главной трансферной целью на лето

Барселона определилась с главной трансферной целью на лето
12:39 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: В Англии пытаются удержать Рашфорда зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Одним из самых громких трансферов наступающего лета может стать переход форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в ряды каталонской "Барселоны". По информации авторитетного издания The Mirror, руководство сине-гранатовых готово предложить за футболиста "красных дьяволов" гигантскую сумму, речь идет о 100 миллионах фунтов. Ксати, сегодня эти команды встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Онлайн "Барселона" – "МЮ" уже доступен на нашем сайте.

Напомним, что ранее в "МЮ" заявили, что хотят сохранить нападающего в своей команде, более того, клуб готов платить Рашфорду 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Действующий контракт между Рашфордом и "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач.

Ранее мы писали, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркус Рашфорд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
02 Леганес вернет болельщикам деньги, если победит Реал
03 Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко
04 Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед
05 Джима: Этот сезон для меня был самым ненапряжным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь