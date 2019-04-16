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Кардифф отказывается платить за погибшего Салу

Кардифф отказывается платить за погибшего Салу
13:11 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Валлийцы сообщили ФИФА, что выплачивать французам деньги за Эмилиано не будут.

Руководство "Кардиффа" считает, что сделка не была официально зарегистрирована. Как сообщает The Sun, валлийцы не собираются выплачивать "Нанту" сумму трансфера Салы. Эмилиано перебрался в "Кардифф" за рекордные для клуба 20 миллионов евро.

Также сообщается, что представители "Нанта" не хотят встречаться с руководством "лазурных птиц" для обсуждения всех деталей, которые касаются смерти аргентинского форварда.

Напомним, что Сала подписал соглашение с "Кардиффом" в январе, затем игрок вернулся обратно во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками, после чего полетел в Кардифф на частном самолете, как известно, пропавшем без вести. Разбитое воздушное судно нашли вместе с телом погибшего футболиста.

Ранее руководство валлийцев сообщало о том, что предложение клуба об организации полета Салы было отклонено.

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Футбол, ФК Кардифф, ФК Нант, Новости футбола, Эмилиано Сала.
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