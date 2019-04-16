Кардифф отказывается платить за погибшего Салу

Руководство "Кардиффа" считает, что сделка не была официально зарегистрирована. Как сообщает The Sun, валлийцы не собираются выплачивать "Нанту" сумму трансфера Салы. Эмилиано перебрался в "Кардифф" за рекордные для клуба 20 миллионов евро.
Также сообщается, что представители "Нанта" не хотят встречаться с руководством "лазурных птиц" для обсуждения всех деталей, которые касаются смерти аргентинского форварда.
Напомним, что Сала подписал соглашение с "Кардиффом" в январе, затем игрок вернулся обратно во Францию, чтобы попрощаться с одноклубниками, после чего полетел в Кардифф на частном самолете, как известно, пропавшем без вести. Разбитое воздушное судно нашли вместе с телом погибшего футболиста.
Ранее руководство валлийцев сообщало о том, что предложение клуба об организации полета Салы было отклонено.