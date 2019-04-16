Форвард Динамо Соль рассказал о своем восстановлении

Новости спорта: Нападающий киевского "Динамо" продолжает восстанавливаться после повреждения плеча.

27-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль рассказал, как проходит его восстановление после травмы плеча.

«Очень хорошо, чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. Сейчас я максимально сконцентрирован на восстановлении.

Утром встаю примерно в 8:30, иду в зал, там выполняю кардио и упражнения для ног для поддержания тонуса. Затем завтракаю, после чего отправляюсь на реабилитацию на тренировочную базу «Динамо». Там я занимаюсь около 2,5 часов: выполняю комплекс упражнений под руководством тренера-реабилитолога, к примеру, внутреннее и внешнее вращение плеча, работаю над его подвижностью. Также прохожу такие процедуры, как массаж, медицинские банки и другие.

Сейчас четвертая неделя реабилитации, надеюсь, на шестой неделе я смогу начать бегать, понемногу работать с мячом, поднимать большее количество веса, делать более подвижные упражнения, потому что моя активность сейчас значительно снижена», — отметил Соль.

Соль перешел в «Динамо» из нидерландского «Виллема ІІ» минувшей зимой. На счету футболиста 4 матча за «Динамо» во всех турнирах, где он забил 2 мяча. Сейчас игрок восстанавливается после травмы плеча, полученной в начале марта в игре с черниговской «Десной».