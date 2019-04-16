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Легендарный Пеле выписан из больницы

Легендарный Пеле выписан из больницы
13:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 78-летний бразилец находился в больнице города Сан-Паулу.

Легенда мирового футбола Пеле выписан из больницы после операции по удалению камня из мочеточника. Об этом сообщает Reuters.

78-летний бразилец находился в больнице города Сан-Паулу, проходя лечение мочекаменной болезни.

Решение о хирургическом вмешательстве было принято врачами Пеле. Бразилец только во на прошлой неделе вернулся в Бразилию из Парижа, где был госпитализирован из-за приступа тетании.

В прошлом году бразилец был доставлен в больницу в связи с серьезным истощением. Также на церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира-2018 он был в инвалидной коляске из-за болей в бедре.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы как Сантос и Нью-Йорк Космос.

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Пеле, Футбол, Сан-Паулу, Новости футбола.
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