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Лидер Тоттенхэма близок к переходу в Реал

Лидер Тоттенхэма близок к переходу в Реал
14:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вероятность трансфера датчанина на Сантьяго Бернабеу увеличивается.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в случае ухода из клуба имеет в предпочтении вариант с мадридским Реалом, а не с Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает AS.

Именно "сливочные" и "красные дьяволы" являются основными претендентами на датского полузащитника, который, по видимому, все же покинет "шпор" предстоящим летом.

Контракт 26-летнего полузащитника с Тоттенхэмом истекает в 2020-м году, а на новый контракт футболист не соглашается.

В случае ухода из клуба руководство "шпор" также более заинтересовано, чтобы Эриксен перебрался в Испанию, а не усилил конкурента на внутренней арене.

В этом сезоне Эриксен провел 42 матча, забил 8 голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее Эриксен провел свой 200-й матч в АПЛ, отметившись интересным достижением.

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ФК Реал, ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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