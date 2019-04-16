Зидан рассказал о будущем Бэйла в Реале

Новости спорта: Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о роли Гарета Бэйл в команде.

Накануне мадридский Реал не сумел на выезде обыграть Леганес, сыграв вничью 1:1. В этом матче лишь в концовке на поле появился Гарет Бэйл.

"Вы можете задавать вопросы о Гарете хоть каждый день, и я буду отвечать постоянно также, Бэйл – важный игрок команды. Не знаю, сколько он сыграл? Три, четыре матча?", — приводит слова Зидана Omnisport.

"Я всего лишь захотел сделать замену, вот и все. Как и Лукас Васкес, он отыграл 10-15 минут. Им было сложно войти в такой матч, но замены на то и нужны, чтобы возыметь положительный эффект. Это единственная причина", – сказал Зидан.

Отметим, что Бэйл при выходе на замену явно был не в восторге от решения тренера выпустить его всего на 10 минут.