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ФК Львов назначит временного главного тренера

ФК Львов назначит временного главного тренера
18:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: После отставки Бакалова футбольный клуб "Львов" назначит временного тренера.

Футбольный клуб "Львов" решил назначить временного тренера до конца сезона, а уже летом возобновить поиски на должность главного наставника - в зависимости от итоговой позиции в таблице чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Выбор временного тренера идет из малоизвестных специалистов в украинском футболе, сообщает Betnews365.

"Основными кандидатурами на роль временного тренера являются Андрей Ханас, работающий в структуре клуба, и Богдан Блавацкий, который возглавлял команды Украины и Польши. Вероятно, что в ближайшие дни вопрос с назначением временного тренера решится в пользу одного из этих двух специалистов.", - отмечается в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе ФК "Львов" расстался с главным наставником Юрием Бакаловым после двух поражений кряду - в чемпионате Украины от "Мариуполя" (2:3) и от луганской "Зари" (0:1) в четвертьфинале Кубка Украины. Нынче командой руководит бывший ассистент Бакалова Тарас Гребенюк.

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УПЛ, Новости футбола, ФК Львов, Андрей Ханас.
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