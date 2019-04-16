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Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд

Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
21:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лукаку и Санчес остались в запасе, а у Барселоны Месси сыграет с первых минут.

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 16 апреля.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес

Запасные: Силлессен, Юмтити, Семеду, Видаль, Аленья, Дембеле, Малком

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Джонс, Фред, МакТоминай, Погба, Марсьяль, Лингард, Рашфорд

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Перейра, Мата, Санчес, Лукаку

Матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало встречи — в 22:00.

Напомним, в первом матче «МЮ» уступил «Барселоне» на своём поле со счётом 0:1.

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК МЮ.
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