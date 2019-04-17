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Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед

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Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
00:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Через четыре минуты аргентинский форвард оформил дубль и укрепил преимущество каталонцев в счёте. Третий мяч «Барселона» забила на 61-й минуте, его автором стал полузащитник Филиппе Коутиньо.

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Первая встреча «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире. Соперником каталонцев в следующей стадии соревнований станет победитель противостояния «Ливерпуль» — «Порту».

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УЕФА, ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Манчестер Юнайтед, ЛЧ.
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