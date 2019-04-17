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Среда, 17.04.2019
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
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Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
07:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед.

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона принимала на своем поле Манчестер Юнайтед.

Счет в поединке открыл лидер каталонцев Лионель Месси, который на 16-й минуте пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч в нижний угол ворот.

Спустя четыре минуты аргентинец оформил дубль.

А уже во втором тайме полузащитник каталонцев Коутиньо довершил разгром подопечных Сульшера

Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0 (первый матч — 1:0)

Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61

Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75) — Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг — Мактоминей, Фред, Погба — Лингард (Санчес, 80) — Рашфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65)

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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