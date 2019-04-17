Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона принимала на своем поле Манчестер Юнайтед.
Счет в поединке открыл лидер каталонцев Лионель Месси, который на 16-й минуте пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч в нижний угол ворот.
Спустя четыре минуты аргентинец оформил дубль.
А уже во втором тайме полузащитник каталонцев Коутиньо довершил разгром подопечных Сульшера
Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0 (первый матч — 1:0)
Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61
Барселона: тер Штеген — Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75) — Месси, Суарес, Коутиньо (Дембеле, 81)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Джонс, Смоллинг, Линделеф, Янг — Мактоминей, Фред, Погба — Лингард (Санчес, 80) — Рашфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65)