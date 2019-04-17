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Андерлехт Макаренко остался без главного тренера

Андерлехт Макаренко остался без главного тренера
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Наставник Андерлехта Фред Рюттен покинул свой пост.

Фред Рюттен покинул пост главного тренера Андерлехта. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Контракт с нидерландским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполнять обязанности наставника команды будет помощник Руттена Карим Бельхоцин.

Причиной отставки Руттена стали три поражения Андерлехта подряд в плей-офф чемпионата Бельгии, из-за которых команда опустилась на пятое место в группе и рискует не попасть в еврокубковую зону по итогам сезона.

Напомним, за Андерлехт выступает полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко, в нынешнем сезоне принявший участие в 20 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что другой украинец, выступающий в Бельгии, Руслан Малиновский стал лучшим футболистом в матче против Брюгге (3:1).

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Евгений Макаренко, Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола, Фред Рюттен.
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