Андерлехт Макаренко остался без главного тренера

Новости спорта: Наставник Андерлехта Фред Рюттен покинул свой пост.

Фред Рюттен покинул пост главного тренера Андерлехта. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

Контракт с нидерландским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполнять обязанности наставника команды будет помощник Руттена Карим Бельхоцин.

Причиной отставки Руттена стали три поражения Андерлехта подряд в плей-офф чемпионата Бельгии, из-за которых команда опустилась на пятое место в группе и рискует не попасть в еврокубковую зону по итогам сезона.

Напомним, за Андерлехт выступает полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко, в нынешнем сезоне принявший участие в 20 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что другой украинец, выступающий в Бельгии, Руслан Малиновский стал лучшим футболистом в матче против Брюгге (3:1).