Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины

Новости спорта: Сегодня определятся финалисты Кубка Украины по футболу.

Поединки 1/2 финала Кубка Украины по футболу, которые состоятся в среду, 17 апреля, в Петрово и Днепре, определят двух участников решающего матча за национальный трофей.

В первом противостоянии игрового дня в 16.00 сойдутся представитель первой лиги "Ингулец" и луганская "Заря", а в 18.30 телеканал "2+2" будет транслировать встречу лидера первой лиги "Днепр-1" и действующего обладателя титула донецкого "Шахтера".

"Заря" на пути в полуфинал победила черниговскую "Десну" - 1:1 (по пенальти 5:4) и ФК "Львов" - 1:0. "Ингулец" обыграл "Колос" с Коваливки - 1:0, Каховский "Мир" - 3:0 и львовские "Карпаты" - 1:1 (по пенальти 5:4). "Днепр-1" взял верх над запорожским "Металлургом" - 2:0, луцкой "Волынью" - 2:1 и полтавской "Ворсклой" - 2:0. "Шахтер" оставил за бортом турнира донецкий "Олимпик" - 3:2 и киевское "Динамо"-1: (по пенальти 4:3).

Финальный матч Кубка Украины-2019 состоится 15 мая в на "Славутич-Арене" в Запорожье.