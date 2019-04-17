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Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
10:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Вашему вниманию котировки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Порту и Ливерпулем.

В среду, 17 апреля, Порту примет на своем поле Ливерпуль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Англии завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0.

По мнению букмекеров, гости являются явными фаворитами на проход в следующий раунд. Так, Parimatch оценивает победу Ливерпуля коэффициентом 2,06, победу Порту — 3,75, шансы на ничью — 3,5. Итоговый успех "красных" в этой дуэли оценивается в 1,03, проход португальцев — в 15.

Аналитики из Bet365 выставили следующие коэффициенты на этот поединок: победа Порту — 3,9, победа Ливерпуля — 2,05, ничья — 3,5. Проход хозяев — 17, проход гостей — 1,02.

Букмекерская контора William Hill оценивает шансы на победу "драконов" в 3,7, на победу команды Юргена Клоппа — в 2,05, на ничью — в 3,5. Проход Порту оценивается в 12, Ливерпуля — в 1,03.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Порту, Футбол, Новости футбола.
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