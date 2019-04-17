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Бурбас: Шевчук покидает Олимпик

Бурбас: Шевчук покидает Олимпик
11:09 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: По информации телеканала "Футбол 1", причиной этому послужили неудовлетворительные результаты команды

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас сообщил, что главный тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук прекратит сотрудничество с донецким клубом.

«Вячеслав Шевчук покидает «Олимпик». В 11.00 он лично объявит об этом команде», – написал Бурбас в твиттере.

По информации телеканала «Футбол 1», причиной этому послужили неудовлетворительные результаты команды. Инициатором расставания стал сам Шевчук, который не видит выхода из ситуации.

Исполнять обязанности главного тренера, скорее всего, будет помощник Шевчука Антон Дяченко.

39-летний специалист возглавил дончан в начале октября 2018 года. Это его дебют в тренерской карьере.

Под руководством украинского коуча в УПЛ команда добыла только одну победу, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев 7 поражений.

Также Шевчук руководил «Олимпиком», когда тот вылетел в 1/8 финала Кубка Украины от «Шахтера» (2:3).

После 24 туров олимпийцы занимают 10-е место (зона переходных матчей) в турнирной таблице УПЛ.

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Все по теме:

ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Игорь Бурбас.
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