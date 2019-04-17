В Олимпике подтвердили уход Шевчука

Новости спорта: Шевчук провел встречу с руководством Олимпика, на которой они приняли решение расторгнуть соглашение.

Главный тренер Вячеслав Шевчук больше не является рулевым донецкого Олимпика.

Как сообщает телеканал Футбол 1, украинский наставник провел встречу с представителями дончан, где они и решил расторгнуть контракт. Отмечается, что инициатором был сам Вячеслав, так как он не видел выхода из кризисного положения.

Данную информацию подтвердил гендиректор Олимпика Алексей Антонов. Сегодня в первой половине дня Шевчук встретится с коллективом и попрощается с ними.

39-летний наставник возглавлял "олимпийцев" с октября 2018 года, сменив на этом посту Романа Санжара. Под его руководством они не смогли попасть в верхнюю шестерку и на данный момент занимают 10-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.

В 7 поединках после зимнего перерыва команда не смогла добыть победу ни в одном матче, проиграв 5 раз.