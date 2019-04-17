"Олимпик катится в Первую лигу": Гельзин об отставке Шевчука

Новости спорта: Исполняющим обязанности главного тренера "Олимпика" назначен Игорь Климовский.

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал прекращение сотрудничества с Вячеславом Шевчуком.

«Вчера приняли такое решение после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение.

Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он перестраивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Таким образом, мы катимся в первую лигу. Надеюсь, эта встряска поможет команде, чтобы выйти из этого положения», – сказал Гельзин.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Олимпика» назначен Игорь Климовский, который работал с дублем донецкого клуба.

После 24 туров олимпийцы занимают 10-е место (зона переходных матчей) в турнирной таблице УПЛ.