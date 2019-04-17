Скачать
Среда, 17.04.2019
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Ювентус - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

"Олимпик катится в Первую лигу": Гельзин об отставке Шевчука

"Олимпик катится в Первую лигу": Гельзин об отставке Шевчука
12:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Исполняющим обязанности главного тренера "Олимпика" назначен Игорь Климовский.

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал прекращение сотрудничества с Вячеславом Шевчуком.

«Вчера приняли такое решение после разговора с Шевчуком. Он честный парень. Сказал, что с результатом не получается, поэтому хочет завершить работу в команде. В итоге приняли обоюдное решение.

Я готов был продолжить с ним сотрудничество, он перестраивал команду, но с результатом, к сожалению, не получалось. Таким образом, мы катимся в первую лигу. Надеюсь, эта встряска поможет команде, чтобы выйти из этого положения», – сказал Гельзин.

Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера «Олимпика» назначен Игорь Климовский, который работал с дублем донецкого клуба.

После 24 туров олимпийцы занимают 10-е место (зона переходных матчей) в турнирной таблице УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Новости футбола, Владислав Гельзин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
02 Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
03 "Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла
04 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
05 Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь