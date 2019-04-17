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Бразильский футболист покинул ФК Львов

Бразильский футболист покинул ФК Львов
13:04 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Полузащитник Аугусто Бруно покинул ФК Львов.

Атакующий полузащитник Аугусто Бруно покидает ФК Львов, о чем сообщает официальный сайт команды.

Решение расстаться с 27-летним бразильцем было принято по обоюдному согласию сторон.

Аугусто пришел в ФК Львов прошлым летом на правах свободного агента, до этого выступая за бразильский ФК Гуаратингета.

В составе львовян Аугусто сыграл в 12 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.

На данный момент команда назначенного вчера Богдана Блавацкого находится на 6-м месте турнирной таблицы УПЛ.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов, Аугусто Бруно.
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