Бразильский футболист покинул ФК Львов

Новости спорта: Полузащитник Аугусто Бруно покинул ФК Львов.

Атакующий полузащитник Аугусто Бруно покидает ФК Львов, о чем сообщает официальный сайт команды.

Решение расстаться с 27-летним бразильцем было принято по обоюдному согласию сторон.

Аугусто пришел в ФК Львов прошлым летом на правах свободного агента, до этого выступая за бразильский ФК Гуаратингета.

В составе львовян Аугусто сыграл в 12 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отличался.

На данный момент команда назначенного вчера Богдана Блавацкого находится на 6-м месте турнирной таблицы УПЛ.