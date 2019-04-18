Новости спорта: Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002” с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Торжественное спецгашение марки состоится 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

“По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002” с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Торжественное спецгашение марки состоится 18 апреля с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дочери тренера Светланы Лобановской, генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского и звездных воспитанников Валерия Васильевича — легенд украинского футбола, обладателей “Золотого мяча” Игоря Беланова и Олега Блохина”, - говорится в сообщении.

Марка “Валерий Лобановский. 1939-2002” выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 8 грн. С 18 апреля этот знак почтовой оплаты можно будет приобрести в специализированных точках по продаже филателистической продукции.