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Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002”

Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002”
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002” с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Торжественное спецгашение марки состоится 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

“По случаю 80-летия со дня рождения Валерия Лобановского Укрпочта выпустит марку “Валерий Лобановский. 1939-2002” с изображением одного из самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Торжественное спецгашение марки состоится 18 апреля с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дочери тренера Светланы Лобановской, генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского и звездных воспитанников Валерия Васильевича — легенд украинского футбола, обладателей “Золотого мяча” Игоря Беланова и Олега Блохина”, - говорится в сообщении.

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Марка “Валерий Лобановский. 1939-2002” выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров, ее стоимость составляет 8 грн. С 18 апреля этот знак почтовой оплаты можно будет приобрести в специализированных точках по продаже филателистической продукции.

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Футбол, Марка, Валерий Лобановский, Новости футбола, Почтовая марка.
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