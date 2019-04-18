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Порту - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Порту - Ливерпуль: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
07:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: "Драконы" принимает "мерсисайдцев" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

В матче 1/4 финала Лиги Чемпионов встречались португальский Порту и английский Ливерпуль.

Ливерпуль сумел отметиться в середине первого тайма, гол на счету Мане. Во втором тайме изобилие голов продолжилось. На 65-й минуте Салах сделал счет 2:0, однако практически сразу, на 67-й Милитан отыграл один гол.

Фирмино и ван Дейк завершили "страдания" Порту в этом двухматчевом противостоянии сделав счет 4:1.

Порту — Ливерпуль 1:4 (первый матч 0:2)

Голы: Милитан, 68 — Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес — Отавио (Соареш, 46), Данилу, Эррера — Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Кошта, 81).

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71) — Фабиньо, Вейналдум, Милнер — Салах, Ориги (Фирмино, 46), Мане.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Порту, Футбол, Новости футбола.
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