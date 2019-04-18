Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов.
По итогам игровых дней вторника и среды желанные путевки выбороли Барселона, Аякс, Тоттенхэм и Ливерпуль.
Каталонцы встретятся с подопечными Юргена Клоппа, а первая встреча пройдет на Камп Ноу. Тоттенхэм с Аяксом, в свою очередь, начнут с матча в Лондоне.
Первые полуфинальные матчи пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая.
Тоттенхэм в среду устроил голевую перестрелку с Манчестер Сити, забив в ответном матче на двоих 7 голов (3:4). Ливерпуль же не оставил шансов Порту (4:1).
Во вторник Барселона разгромила Манчестер Юнайтед (3:0), а Аякс добыл волевую победу над Ювентусом (2:1).
Полуфинальные пары выглядят так:
30 апреля Барселона — Ливерпуль
30 апреля Тоттенхэм — Аякс
7 мая Аякс — Тоттенхэм
7 мая Ливерпуль — Барселона
Напомним, сегодня, 18 апреля, определятся еще и полуфиналисты Лиги Европы.