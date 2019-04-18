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Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира

Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
07:42 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В полуфинале Лиги чемпионов сыграют два английских клуба, а также Барселона и Аякс.

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов.

По итогам игровых дней вторника и среды желанные путевки выбороли Барселона, Аякс, Тоттенхэм и Ливерпуль.

Каталонцы встретятся с подопечными Юргена Клоппа, а первая встреча пройдет на Камп Ноу. Тоттенхэм с Аяксом, в свою очередь, начнут с матча в Лондоне.

Первые полуфинальные матчи пройдут 30 апреля, ответные — 7 мая.

Тоттенхэм в среду устроил голевую перестрелку с Манчестер Сити, забив в ответном матче на двоих 7 голов (3:4). Ливерпуль же не оставил шансов Порту (4:1).

Во вторник Барселона разгромила Манчестер Юнайтед (3:0), а Аякс добыл волевую победу над Ювентусом (2:1).

Полуфинальные пары выглядят так:

30 апреля Барселона — Ливерпуль

30 апреля Тоттенхэм — Аякс

7 мая Аякс — Тоттенхэм

7 мая Ливерпуль — Барселона

Напомним, сегодня, 18 апреля, определятся еще и полуфиналисты Лиги Европы.

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Аякс, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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