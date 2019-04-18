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ПСЖ вновь проиграл в чемпионате Франции

ПСЖ вновь проиграл в чемпионате Франции
09:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 28-го тура чемпионата Франции ПСЖ уступил на выезде Нанту.

В матче 28-го тура французской Лиги 1 «Нант» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча команд состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 19-й минуте счёт открыл защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес. Через три минуты ответный мяч в ворота парижской команды отправил защитник «Нанта» Диего Карлос. В конце первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Маджид Уорис вывел хозяев вперёд.

На 52-й минуте Карлос оформил дубль и увеличил преимущество «Нанта» в счёте. В концовке встречи форвард «ПСЖ» Метехан Гуджлу забил второй мяч парижан.

«Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ» (81) — на 1-м месте в таблице французской Лиги 1. В тройку лидеров также входят «Лилль» (64) и «Лион» (56).

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Нант, Новости футбола.
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