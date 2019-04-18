"Футбол бывает сумасшедшим": Льорис - о матче против Ман Сити

Новости спорта: Вратарь "шпор" считает, что многое зависело от первого матча.

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции по футболу Уго Льорис рассказал о своих переживаниях касательно матча 1/4 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, в котором они проиграли (4:3), но за счет выездного гола смогли пробиться в полуфинал.

"Изредка футбол бывает сумасшедшим. Мы пережили эмоциональные взлеты и падения. Уверен, что решающее значение имел первый поединок. Для нас главная задача была - не пропустить, что в итоге и помогло нам пройти дальше.

Если разобрать первый тайм, то мы могли бы играть получше. На такой стадии выключаться просто противопоказано. Может быть, это и случилось, когда мы забивали второй. Но наше обучение продолжается...

Это прекрасный шанс для клуба и многих игроков, ведь мы никогда не играли на таком этапе ЛЧ. Но мы продемонстрировали характер и свои личные качества. Во второй половине игры нам было тяжело, однако мы оставались в игре и сохраняли веру", - приводит слова вратаря официальный сайт УЕФА.