Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Футболист восстановился после травмы и работает без ограничений.
"Миккель Дуэлунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам!" - сообщили представители Динамо.
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He's coming back @duelund_99 Міккель Дуелунд розпочав роботу у загальній групі і готується до найближчих матчів!
В текущем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.
Отметим, Дуэлунд получил травму лодыжки в прошлом году. В декабре он перенес операцию и сейчас продолжает свое восстановление.