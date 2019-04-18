Дуэлунд вернулся в общую группу Динамо

Новости спорта: Футболист готовится к ближайшим матчам.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд вернулся в общую группу команды. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Футболист восстановился после травмы и работает без ограничений.

"Миккель Дуэлунд начал работу в общей группе и готовится к ближайшим матчам!" - сообщили представители Динамо.

В текущем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

Отметим, Дуэлунд получил травму лодыжки в прошлом году. В декабре он перенес операцию и сейчас продолжает свое восстановление.