Аякс намерен продлить контракт с главным тренером

Новости спорта: Нынешнее соглашение Эрика Тен Хага истекает летом 2020 года.

Аякс в ближайшие дни сделает тренеру Эрику Тен Хагу предложение продлить контракт.

«Мы встретимся с Эриком, и все обсудим. Могу заверить вас, все выглядит обнадеживающе», — заявил спортивный директор Аякса Марк Овермарс De Telegraaf.

Тен Хаг, как и Овермарс, является одним из творцов сенсации Аякса в нынешней Лиге чемпионов. Команда впервые с 1997 года вышла в полуфинал турнира, где сыграет против Тоттенхэма. По пути амстердамцы выбили Реал и Ювентус.

Аякс стал первой командой в истории полуфиналов ЛЧ, прошедшей три раунда квалификации. В последнем раунде отбора Аяксу досталось киевское Динамо (3:1, 0:0).

Летом Аякс точно покинет проданный в Барселону Френки Де Йонг. Капитан команды Маттейс Де Лигт также должен уйти, но пока не известно, куда – сейчас за него сражаются Барселона и Бавария.

В чемпионате Нидерландов Аякс долгое время отставал от ПСВ, однако после 34 туров опережает эйндховенцев по разнице мячей. Следующий матч команда проведет с Гронингеном 20 апреля.