Фонсека - о выходе Шахтера в финал Кубка Украины

Новости спорта: Наставник также высказался касательно травм Виктора Коваленко и Тараса Степаненко.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Днепром-1 (2:0) в полуфинале Кубка Украины, подметил уровень Ингульца, а также рассказал, когда восстановятся Виктор Коваленко и Тарас Степаненко.

"Как мы и ожидали, матч был сложным. Изучая соперника, убедились в том, что это хороший, организованный коллектив. Очень уважаю тренера Днепра-1: у команды действительно есть желание играть, что видно.

В то же время сегодня мы практически постоянно атаковали. Возможно, нам не хватало несколько правильных последних решений, однако мы были близки к голу и полностью контролировали нашу игру в обороне. Первый гол был забит практически в концовке, но он полностью заслужен.

Повторюсь, нам противостоял непростой оппонент, которого я очень уважаю. Не сомневаюсь, если бы Днепр-1 выступал в УПЛ, он бы боролся за место в первой шестерке. Отлично, что в следующем году они уже будут в высшей лиге. Также здорово, когда люди приходят на стадион и видят великолепное зрелище. Сегодня было именно так, много болельщиков. Если Днепр-1 выйдет в Премьер-лигу, я буду очень доволен.

Арсений Багатов? Прежде всего я хочу поздравить главного тренера соперника, потому что нужна большая храбрость, чтобы поставить 17-летнего парня против Шахтера. Понятно, что сегодня Днепр-1 большинство времени посвятил обороне. Не так просто оценивать, но, исходя из того, что я видел, он провел хороший матч, как и вся команда.

Слышал ли я об Ингульце? Да, уже слышал, и хорошее. У меня сегодня была возможность посмотреть часть их игры. Конечно, никто бы не поверил в то, что Зари не будет в финале. Я увидел очень солидарную команду, которая боролась. Это еще раз доказало, что до матча победителя нет. Уважаем Ингулец. Впереди финал, и мы обязаны настраиваться на поединок, где противник сделает все ради победы.

Степаненко и Коваленко? Думаю, что Коваленко можно восстановить. По Степаненко мы только сейчас оценим ситуацию, требуется пару дней. Пока неизвестно.

Кубок в Украине, как и в других странах, полон сюрпризов. Иногда мы с интересом наблюдаем за Англией или Францией, где представители второго дивизиона добираются до финала. Это матчи на вылет, в них может произойти все. Команды использовали свою возможность.

Посмотрите на Днепр-1: они не просто так здесь, а со счетом 2:0 обыграли Ворсклу. Для меня это не представитель Первой лиги – это уровень Премьер-лиги. Повторюсь, Кубок полон сюрпризов. И мы ни в коем случае не должны преуменьшать заслуги команд из второго дивизиона, которые бьются и доходят до финала", - приводит слова Паулу официальный сайт "горняков".