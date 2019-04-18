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Атлетико хочет купить Кабака у Штутгарта

Атлетико хочет купить Кабака у Штутгарта
13:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Мадридцам нужен центральный защитник Штутгарта.

Мадридский Атлетико летом готов предложить 30-40 миллионов евро за защитника Штутгарта Озана Кабака, сообщает Sky Germany. Источник утверждает, что вопреки информации Bild, у игрока нет клаусулы в 15 миллионов евро в случае вылета Штутгарта из Бундеслиги.

19-летний Кабак перешел в Штутгарт из Галатасарая за 11 миллионов евро этой зимой, став самым дорогим игроком в истории клуба.

Озан привлек внимание многих клубов. Среди заинтересованных назывался даже Реал.

В Атлетико Кабак будет призван восполнить потерю Диего Година, который летом уходит в Интер свободным агентом. Также Матрасников покидает Лукас Эрнандес, способный сыграть в центре защиты — он продан в Баварию за 80 миллионов евро.

Штутгарт ближайшим летом потеряет и другого исполнителя, который часто играет в центре обороны – Бенжамен Павар уходит в Баварию.

В нынешнем сезоне Кабак сыграл в 11 матчах Бундеслиги за Штутгарт и забил 3 гола.

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ФК Атлетико М, Футбол, ФК Штутгарт, Новости футбола, Озан Кабак.
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