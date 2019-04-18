Сегодня определятся полуфиналисты Лиги Европы: где и когда смотреть матчи

Новости спорта: Поединки в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Валенсии и Неаполе определят в четверг, 18 апреля, участников 1/2 финала футбольной Лиги Европы сезона-2018/19.

В ответных матчах четвертьфинальной стадии турнира английский "Челси" примет чешскую "Славию" (первая игра 1:0, прямая трансляция на канале "Футбол 2"), немецкий "Айнтрахт" встретится с португальской "Бенфикой" (2:4, смотреть матч в записи на канале "Футбол 1" в 19 апреля в 00:25), в испанском дерби сойдутся "Валенсия" и "Вильярреал" (3:1, смотреть матч в записи в 23:55 на канале "Футбол 2"), а итальянский "Наполи" сыграет с английским "Арсеналом" (0:2, прямая трансляция на канале Футбол 1).

Все матчи начнутся в 22.00 по киевскому времени.

Победитель пары "Славия" - "Челси" 2 и 9 мая сыграет в 1/2 финала с "Бенфикой" или "Айнтрахтом", а "Вильярреал" или "Валенсию" ждет противостояние с победителем двухматчевой встречи "Арсенала" и "Наполи".

Напомним, донецкий "Шахтер" в 1/16 финала Лиги Европы уступил "Айнтрахту" (2:2, 1:4), а киевское "Динамо в 1/8 финала проиграло "Челси" (0:3, 0:5).

Напомним, финал Лиги Европы УЕФА 29 мая будет принимать Баку (Азербайджан).