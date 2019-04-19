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Тренер Ингульца: Мы уже совершили подвиг (Видео)

Тренер Ингульца: Мы уже совершили подвиг (Видео)
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости спорта: Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) и выход в финал Кубка Украины. Об этом сообщает Youtube-канал "Ингульца".

"Я очень горжусь ребятами, хочу поздравить болельщиков, которые пришли на стадион, это их заслуга, они гнали нас вперед. Большое спасибо. Спасибо президенту, что он верит в нас до конца. Мы работаем, клуб молодой и быстро развивается. Не будем на этом останавливаться, движемся вперед.

Неправильно говорить, что мы переиграли "Зарю", соперник имел свои шансы. Мы, изучая соперника, понимали, что это одна из лучших команд в УПЛ, которая действует на контратаках. Предупреждал, что у "Зари" одна из самых высоких командных скоростей. Если дадим свободные зоны, пространство, нам будет очень трудно. Забили гол, начали строить игру от результат

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Понимаем, что мы уже сделали подвиг. Не у каждого футболиста в жизни бывают такие моменты. Мы идем постепенно, нет цели перепрыгнуть все трудности, играть в еврокубках. Нет, мы строим структуру постепенно, президент вкладывает большие средства. Когда все это будет идти в ногу с командой, тогда можно говорить о других целях", - рассказал Лавриненко.

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Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, Сергей Лавриненко.
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