Динамо - Шахтер: центральный матч 25-го тура рассудит Романов

На поединок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" назначена бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Помогать ему будут Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым арбитром отработает Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдателем арбитража будет Андрей Шандор (Львов).
УПЛ 2018/19. 25-й тур.
23 апреля. 17:00. "Олимпик" – "Арсенал"
Киев. Стадион "Динамо" им В.Лобановского
Главный судья – Дмитрий Кривушкин (Харьков)
23 апреля. 18:00. "Карпаты" – "Черноморец"
Львов. Стадион "Украина"
Главный судья – Николай Балакин (Киевская обл)
23 апреля. 19:30. "Ворскла" – "Десна"
Полтава. Стадион "Ворскла" им А.Бутовского
Главный судья – Владимир Новохатний (Киев)
24 апреля. 17:00. "Александрия" – "Мариуполь"
Александрия. Стадион "Ника"
Главный судья – Анатолий Абдула (Харьков)
24 апреля. 17:00. "Заря" – "Львов"
Запорожье. "Славутич-Арена"
Главный судья – Максим Козыряцкий (Запорожье)
24 апреля. 18:30. "Динамо" – "Шахтер"
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный судья – Виталий Романов (Киев)