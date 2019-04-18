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Динамо - Шахтер: центральный матч 25-го тура рассудит Романов

Динамо - Шахтер: центральный матч 25-го тура рассудит Романов
20:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Комитет арбитров ФФУ утвердил судейские назначения на матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу среди клубов УПЛ сезона-2018/19.

На поединок между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" назначена бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Помогать ему будут Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым арбитром отработает Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдателем арбитража будет Андрей Шандор (Львов).

УПЛ 2018/19. 25-й тур.

23 апреля. 17:00. "Олимпик" – "Арсенал"

Киев. Стадион "Динамо" им В.Лобановского

Главный судья – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

23 апреля. 18:00. "Карпаты" – "Черноморец"

Львов. Стадион "Украина"

Главный судья – Николай Балакин (Киевская обл)

23 апреля. 19:30. "Ворскла" – "Десна"

Полтава. Стадион "Ворскла" им А.Бутовского

Главный судья – Владимир Новохатний (Киев)

24 апреля. 17:00. "Александрия" – "Мариуполь"

Александрия. Стадион "Ника"

Главный судья – Анатолий Абдула (Харьков)

24 апреля. 17:00. "Заря" – "Львов"

Запорожье. "Славутич-Арена"

Главный судья – Максим Козыряцкий (Запорожье)

24 апреля. 18:30. "Динамо" – "Шахтер"

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный судья – Виталий Романов (Киев)

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виталий Романов.
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