"VAR в действии": Франков о матче Манчестер Сити - Тоттенхэм

Новости спорта: Специалист подвел итоги ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" (4:3).

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" (4:3).

"Уже понятно, что матч "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — с ума сойти... Четыре банки к 12-й минуте, прекрасный Сон! А вдруг они так и закончат?!

Я х... без баяна. Других слов нет. VAR в действии, Гвардиола в ауте, воскресный матч "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" приобретает многие качества битвы под Сталинградом (да простится мне это кощунство — сравнение войны с футболом!). Слушайте, а при VAR сомнительных голов не стало ли больше?!", — написал Франков в твиттере.