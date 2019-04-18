Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)

Новости спорта: Система видеопомощи арбитрам вызвала резкую перемену эмоций у любого болельщика Манчестер Сити во время матча с Тоттенхэмом.

В рамках четвертьфинального ответного матча Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм со счетом 4:3, однако по правилам выездного гола дальше прошла команда Маурисио Почеттино.

Интересно, что на 90+3 минуте "горожане" вышли вперед, забив пятый необходимый гол. Хосеп Гвардиола побежал обниматься с игроками и тренерским штабом, стадион сошел с ума, а на табло засветились яркие 5:3. Все бы ничего, но после использования системы VAR судья заключил, что мяч был забит с офсайда.

Перемену в эмоциях главного тренера Ман Сити тяжело описать словами.