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Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)

Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
18:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Система видеопомощи арбитрам вызвала резкую перемену эмоций у любого болельщика Манчестер Сити во время матча с Тоттенхэмом.

В рамках четвертьфинального ответного матча Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл Тоттенхэм со счетом 4:3, однако по правилам выездного гола дальше прошла команда Маурисио Почеттино.

Интересно, что на 90+3 минуте "горожане" вышли вперед, забив пятый необходимый гол. Хосеп Гвардиола побежал обниматься с игроками и тренерским штабом, стадион сошел с ума, а на табло засветились яркие 5:3. Все бы ничего, но после использования системы VAR судья заключил, что мяч был забит с офсайда.

Манчестер Сити - Тоттенхэм: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Перемену в эмоциях главного тренера Ман Сити тяжело описать словами.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола, ФК Тоттехэм.
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