"Один из лучших моментов в моей карьере": Льоренте о матче с Манчестер Сити

Новости спорта: Фернандо Льоренте прокомментировал матч Манчестер Сити - Тоттенхэм в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Фернандо Льоренте поделился мнением о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/4 финала с "Манчестер Сити" (3:4), в котором ему удалось отметиться решающим голом.

"Что за вечер, невероятно! Это один из лучших моментов в моей карьере. Конечно, я выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также Лигу Европы и чемпионат Италии, но этот матч уже вошёл в историю. Сделать это с такой потрясающей командой, как "Тоттенхэм", и впервые выйти в полуфинал Лиги чемпионов с этими парнями – это безумие. Я верю в них и думаю, что мы творим историю.

Что касается моего гола, он был очень важен, потому что на тот момент мы вылетали из Лиги чемпионов, но я всегда верю в себя. Самое главное – спасибо болельщикам, потому что они очень важны для команды, и теперь мы должны вместе продолжить идти за мечтой", — цитирует Льоренте пресс-служба "Тоттенхэма".