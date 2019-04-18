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Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов

Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов
19:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее "Тоттенхэм Хотспур" по сумме двух матчей смог пройти "Манчестер Сити" (4:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов за счёт гостевого гола и выйти в полуфинал турнира.

Лондонцы впервые в истории турнира смогли дойти до этой стадии. Таким образом, Англия смогла побить рекорд Испании по количеству клубов, которые когда-либо играли в полуфинале.

От Англии в полуфинале Лиги чемпионов играли "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Лидс" и "Тоттенхэм". От Испании – "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико", "Вильярреал" и "Депортиво".

Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Определились все участники полуфинальной стадии Лиги чемпионов: "Барселона" сыграет с "Ливерпулем", а "Тоттенхэм Хотспур" встретится с "Аяксом".

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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