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Ливерпуль показал новую форму на сезон 2019/20

Ливерпуль показал новую форму на сезон 2019/20
17:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Экипировку для Ливерпуля все так же поставляет компания New Balance.

Ливерпуль показал новую домашнюю форму на следующий сезон 2019/20.

Комплект от New Balancе выполнен в красном цвете, с белыми полосками на джерси и логотипом титульного спонсора.

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Эмблемы команды и производителя спортивной одежды нарисованы в золотом цвете. Шорты и гетры выполнены в таком же стиле.

Форма голкипера - черная с золотыми вставками.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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