Ливерпуль показал новую форму на сезон 2019/20

Новости спорта: Экипировку для Ливерпуля все так же поставляет компания New Balance.

Ливерпуль показал новую домашнюю форму на следующий сезон 2019/20.

Комплект от New Balancе выполнен в красном цвете, с белыми полосками на джерси и логотипом титульного спонсора.

Эмблемы команды и производителя спортивной одежды нарисованы в золотом цвете. Шорты и гетры выполнены в таком же стиле.

Форма голкипера - черная с золотыми вставками.