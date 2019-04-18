Ливерпуль показал новую форму на сезон 2019/20

Ливерпуль показал новую домашнюю форму на следующий сезон 2019/20.
Комплект от New Balancе выполнен в красном цвете, с белыми полосками на джерси и логотипом титульного спонсора.
IT'S HERE!
Our new 2019/20 @NBFootball home kit
Available to pre-order today https://t.co/kgZQ1SIzwR #LiveIt pic.twitter.com/QWa4DqnajM
— Liverpool FC (@LFC) 18 апреля 2019 г.
Эмблемы команды и производителя спортивной одежды нарисованы в золотом цвете. Шорты и гетры выполнены в таком же стиле.
Форма голкипера - черная с золотыми вставками.