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Зинченко вернулся к тренировкам в Манчестер Сити

Зинченко вернулся к тренировкам в Манчестер Сити
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец может сыграть уже 20 апреля в матче АПЛ против "Тоттенхэма".

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе с командой. Об этом сообщает официальная страница "Манчестер Сити" в Twitter.

3 апреля Зинченко травмировался в матче 33-го тура АПЛ против "Кардиффа" (2:0). Защитник потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте игры.

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Снова вернуться в заявку команды украинец может уже во время матча с "Тоттенхэмом" в АПЛ, который состоится 20 апреля.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 23 матча, забил 1 мяч, отдал 5 результативных передач.

 

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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