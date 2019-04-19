Зинченко вернулся к тренировкам в Манчестер Сити

Новости спорта: Украинец может сыграть уже 20 апреля в матче АПЛ против "Тоттенхэма".

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе с командой. Об этом сообщает официальная страница "Манчестер Сити" в Twitter.

3 апреля Зинченко травмировался в матче 33-го тура АПЛ против "Кардиффа" (2:0). Защитник потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте игры.

Снова вернуться в заявку команды украинец может уже во время матча с "Тоттенхэмом" в АПЛ, который состоится 20 апреля.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 23 матча, забил 1 мяч, отдал 5 результативных передач.